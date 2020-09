Gallagher, il trapper ruba un furgone Bartolini per girare un video e lo pubblica su YouTube

Neppure il tempo di riassaporare la libertà e Gallagher è finito di nuovo sotto accusa. Sul giovane trapper romano, denunciato per furto dalla polizia postale di Latina. Per gli inquirenti avrebbe rubato un furgone della società di spedizioni Bartolini per fare una bravata, filmare quel gesto e farne un video da diffondere su YouTube, poi rimosso.



Una vicenda che ha provocato diversi problemi all'autista della Bartolini e che è stata ricostruita dagli investigatori della Postale. Gli erano stati revocati i domiciliari, passati nella sua casa ai Parioli, a luglio. Magi in arte Gallagher, era stato arrestato insieme al collega Traffik con l'accusa di aver rapinato degli smartphone ad un fan. Ultimo aggiornamento: 08:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA