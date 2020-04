Gaia e il trionfo ad Amici: «È la mia grande rivincita. Ero una donna ferita, ho trovato la forza per rinascere»

Ultimo aggiornamento: 19:30

ha fatto tesoro dei consigli.. Ha preso quello che di buono c’era da prendere dalle critiche (e le altre se le è lasciata scorrere via). E passo dopo passo è arrivata. Vincendola. Una finale senza pubblico.. Senza ospiti.- dove si gira il programma che ha registrato l’ultima serae ildi share - vuoto.Dove il gesto diche - con la coppa in mano, da sola, con attorno nessuno se non a due metri di distanza -, ha fatto un rumore mai visto prima.dove noi della giuria giornalisti abbiamo votato il premio della critica di 50 mila euro (andato al ballerino Javier che si è aggiudicato anche quello della categoria “ballo”) da casa, con lo smartphone e commentando in studio da schermi a Led Wall. Gaia - 22 anni di Viadana (MN) ma vive a Milano - vince e si porta a casa non solo la coppa. Ma anche il premio per l’inedito più ascoltato sulla piattaforma Timmusic, Choco Chanel, tra i brani di “Genesi” (Sony), disco di esordio quinto nella classifica Fimi GFK e oltre quattro milioni di stream. Disco in cui si ritrovano le sue origini, da padre italiano e madre brasiliana.«È stato un momento in cui non ho realizzato. Noi dentro la scuola di Amici, questa situazione triste e brutta del Coronavirus, l’abbiamo vissuta in modo filtrato. Di punto in bianco ci hanno detto che non ci sarebbe più stato il pubblico. Da quel preciso momento, il nostro percorso, puntata dopo puntata, è stato in funzione a questo. Non so cosa c’è lì fuori. Lo vivrò tra poco. Ma da parte di tutti c’è stata la voglia di fare qualcosa di bello e sincero. E un grazie a Maria che ha deciso di andare comunque avanti».«Vero. Questa situazione mi ha fatto scavare dentro di me. A volte è semplice sedersi».«Se le dicessi che non ho ancora potuto leggerli tutti, ci crede?»«Alle persone che mi sono state vicine. Alla mia famiglia e alle mie due sorelle. A chi ha creduto in me fin dall’inizio. A quelli che hanno visto un po’ oltre».«Ne faccio intanto due: il mio produttore Simone Privitera e il mio editore Paola Balestrazzi. A loro e a quelli che hanno voluto ascoltare la mia musica».«Sono sette tracce che sanno di autobiografia. Già dal primo brano, “Chega”, canto una donna ferita che “usa la sua sofferenza come mantra per rinascere”. È la mia storia, ma è anche un po' la storia di tutte noi, che non ci arrendiamo, che scendiamo in strada a celebrare le nostre rivincite. Io credo nella donna forte, che dalle fragilità si rialza. Ricordo quando sono uscita dal concerto dei Florence and The Machine a Manchester, nel locale degli attacchi terroristici, con le sue parole che ribadivano il fatto che l'unione fa la forza. Io ci credo. Nel disco compaiono nomi che stimo molto: Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino».«Posso sognare in grande? Con Mura Masa, ad esempio».«Giulia, Nyv, Martina, Jacopo e tante persone del pomeridiano. Ho creato dei bei rapporti. Con belle persone. Persone con cui voglio condividere ancora».«Quella che mi ha cambiato. Ero ai provini. Mi ha visto spaventata. Per me, dopo l’esperienza a X Factor che mi ha segnato, non era facile fare Amici. Le mi disse: «Non avere paura di riprovarci. Riprovarci è già una vittoria». Ecco, mi ha dato la forza di esserci».«Semplicemente Gaia. Ho iniziato questo percorso come Gaia e basta. Fa parte di una strada un’unica. La mia di cantante. E continuo così».