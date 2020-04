Gaia Gozzi vince Amici 19. Ecco chi è: ha 22 anni ed è italo-brasiliana

Gaia Gozzi vince Amici 19. Ecco chi è. Gaia Gozzi si aggiudica la diaciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Cantautrice italo brasiliana, Gaia nel 2016 era arrivata in finale anche ad X Factor, quando vinsero i Soul System, con Fedez che le ha fatto gli auguri via social.

Gaia Gozzi, 22 anni, cantautrice italo brasiliana, bilingue è la vincitrice di Amici 19. Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta. Nel 2016 ha partecipato al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto.

Venerdì 20 marzo è uscito in versione digitale su etichetta Sony Music Italy il suo album “Genesi“, che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes e al quinto posto della classifica FIMI GfK. Il brano “Chega” ha esordito al primo posto della classifica iTunes.

"Genesi" è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l'elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali. Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino. "Genesi" rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l'ha portata alla sua nuova "genesi". "È da qui che voglio ripartire / dalle scommesse quelle fatte male / un'altra vita da poter giocare / ho ancora un altro gettone".

Tracklist di “Genesi” (7 brani): 1) “Chega” 2) “Densa” 3) “What I say” 4) “Mi ricordo un po’ di me” 5) “Coco Chanel” 6) “Fucsia” 7) “Stanza 309”.

