Gaia, minidress azzurro all'Ariston. Poi balla e la gonna lascia intravedere qualcosa... Fan increduli: «Stupenda». Pochi minuti fa, la vincitrice di Amici si è esibita con il suo singolo "Cuore amaro" e sui social è subito tripudio.

Per la quarta serata, Gaia ha scelto un minidress azzurro che ha fatto subito il giro del web. Mentre ballava sul palco, la miniskirt ha messo in evidenza le curve mozzafiato. E i commenti su Twitter non si sono fatti attendere: «Stupenda, ogni sera più bella». E ancora: «Glamour come sempre». E c'è chi nota il dettaglio hot: «Mentre ballava, la gonna è andata su. Si poteva intravedere qualcosa...».

Tanti i complimenti anche per l'esibizione: «Bravissima». E boom di like.

