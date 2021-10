Gaia: esce il nuovo disco. «Il mio Alma nasce da un crash di emozioni fortissime mentre attorno a me era tutto fermo»

È il disco della presa di coscienza. Per Gaia, la giovane cantautrice italo brasiliana dalla vocalità interessante che alterna brani in italiano e in portoghese, è il momento di fare intendere: “Ci sono pure io nel panorama musica”. Dopo Amici di Maria de Filippi e la partecipazione al Festival di Sanremo, pubblica Alma, l’ultimo lavoro discografico appena uscito, anticipato dal singolo “Nuvole di zanzare”, che arriva a un anno e mezzo dall’album di esordio “Nuova genesi”. Un disco che prende il via dal bisogno di una pausa dopo Sanremo.

«Sentivo la necessità di dovermi fermare a capire che quello che stavo vivendo era tanto. - racconta Gaia - Ho intrapreso un un percorso di psicoterapia molto intenso per capire cosa ero diventata. Stavo vivendo in un crash di emozioni troppo forti mentre attorno a me era tutto fermo». Quindici tracce che non rientrano in un genere unico, sfiorando il pop contemporaneo e le ballad dai suoni sud americani, «iniziate a essere scritte durante lockdown. È stato come tornare indietro nel tempo, guardandomi da lontano. E sono voluta tornare lì, dove tutto coesiste». Mette l’accento sulle parole. Ogni canzone è associata una parola tematica - come "Amor proprio", "Good Vibes", "Passione" - che «racconta in modo diretto la canzone», insieme al linguaggio dei segni. Nel disco la collaborazione con ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni Italiana) con cui sono stati realizzati dei canvas per Spotify. «È bello aprirsi, essere inclusivi, rendere più accessibile l’esperienza musicale che non è meramente ascolto».

Ecco perché ci sono dei movimenti della Lingua Italiana dei Segni nelle coreografie, con le quali «ballando, comunico un’emozione che scaturisce dall’ascolto». È una donna che sa quello che vuole, decisa, matura anche musicalmente. «Sono una donna che ha capito che dentro di sé convivono più personalità e modi fare. C’è un lato maschile molto predominante. Sto facendo un percorso alla ricerca di un potere dentro di me, un "potere in mano" che è difficile da raggiungere perché viviamo in un contesto sociale un po’ indietro. Un Parlamento che continua a posticipare il DDL Zan è la risposta a tutto. Perché? Le cose devono cambiare. E radicalmente». “Alma” è interamente scritto da Gaia insieme ai produttori Simon Says, Orang3 (suo compagno anche nella vita) e Mr Monkey. Tante le collaborazioni («avevo la necessità di instaurare connessioni vere»). Così in “Ginga” (feat. Francesca Michielin e Margherita Vicario) e “Marina” (feat. Gemitaiz), con J Lord in “Louca”, in “Boca” (feat. Sean Paul & Childsplay), “Io e Te (De Leve)” con i Selton, “Paranauè” (feat. Tedua). «Una generazione musicale molto figa che deve essere rappresentata».

Nel disco l’amore, la consapevolezza di sé, le radici “matriarcali” della sua famiglia che l’ha cresciuta “senza mai fare un passo indietro, laddove la paura non deve esistere”, dice. «Tutto insegna, la paura ci deve essere per dare quel fuoco e quella emozione che è carburante per andare avanti. Dal male va ascoltato in bene. Il mio passo indietro? Quando spingo troppo l’acceleratore. É lì che capisco che devo ricercare l’equilibrio. Mi sveglio e mi dico che se c’è un problema, devo respirare. Così mi concentro su quello che sono». A Sanremo tornerebbe, ma per ora «mi fa piacere portare il disco live. Ne ho bisogno. Andrò presto a Città del Messico».

È il concerto del 21 novembre al Corona Capital 2021, uno tra gli eventi live più attesi del panorama sud americano internazionale. Nella line up, i Tame Impala, Disclosure, The Kooks, Twenty One pilot e Gaia. «Non riesco a crederci. Spero di godermi tutto. E di tornare a casa fiera. Sono felice di essere sul palco insieme a grandi musica internazionale. Il mio sogno che si realizza».

