Isola 2022, gaffe in diretta di Cecilia Rodriguez: «Le prove sono organizzate». Gelo in studio

Isola 2022, Gaffe in dirette di Cecilia Rodriguez: «Le prove sono organizzate». Gelo in studio. La sorella di Belen, ospite in studio durante la diretta di lunedì sera, per supportare il fratello Jeremias e il padre Gustavo, ha svelato involontariamente un retroscena.

Nella passata edizione dell'Isola dei Famosi tra i naufraghi c'era Igniazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. In questa edizione ci sono Jeremias e Gustavo, rispettivamente fratello e padre di Checu. La sorella di Belen nel commentare la prova del "girarrosto" però ha svelato qualcosa che forse non avrebbe dovuto.

Cecilia sull'onda dell'entusiasmo che sia il padre che il fratello non avrebbero partecipato alla gara del girarrosto ha fatto una piccola gaffe: «Meno male che non giocano perchè lì ti graffi e ti fai male». «Cecilia tu l’hai fatta quella sfida», chiede Ilary.

«Si ma con Arianna. Io l'anno scorso sono entrata per Ignazio, lei è caduta dopo un secondo, ma quella prova era già organizzata alla fine diciamo la verità, doveva cadere lei ma è cascata prima del dovuto». Savino scioccato «Come organizzato?». Gelo in studio, Ilary cambia discorso.

