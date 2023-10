È un testo di grande impatto emotivo e sociale a vincere la 76° edizione del Festival Gad di Pesaro: “Nove giorni” di Teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese, con la seguente motivazione: «Di cosa parla Nove giorni? Della guerra che è ancora oggi drammatica attualità? O della sua ridicola assurdità? Dell’affetto di un figlio per il padre? Della memoria? Di un uomo che solo da anziano trova il coraggio di affrontare i propri demoni e di condividerli e farli uscire da sé? Il merito della compagnia del Teatrovillaggioindipendente sta proprio qui: non rinuncia a nessuno di questi filoni narrativi e forse ne offre molti ancora, perfettamente fusi assieme, accompagnando il pubblico in un viaggio di grande intensità e coinvolgimento.

Lo spettacolo agita gli animi con una delicata ironia, racconta una tragedia col sorriso creando un’atmosfera di sospensione col pubblico. Ogni spettatore trova una parte di sé in questo spettacolo e con essa è chiamato a fare i conti, uscendo dal teatro migliore di come ne sia entrato».

I giovani

La compagnia piemontese vince anche il premio come miglior regia, a Massimiliano Giacometti, miglior commento musicale, Stefania De Biasi, e migliore scenografia, Bruno Pantano. Secondo classificato è giunto “Prestazione occasionale” della Compagnia Futura Teatro di Firenze e terzo classificato è stato “Nel nome del padre” della Compagnia La Corte dei Folli di Fossano. Ma “Nel nome del padre” ha conquistato anche la giuria dei giovani (60 studenti delle scuole superiori di Pesaro) e del pubblico, oltre al premio come miglior attore, andato a Pinuccio Bellone. Il premio per i migliori costumi è andato Gerardina Tesauro per ”Così è (se vi pare)” della Compagnia Avalon di Battipaglia, mentre migliore interprete giovane è risultata Raffaella Afeltra per ”La strada” della Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze e migliore interprete non protagonista Gerry Petrosino per Così è (se vi pare) della Compagnia Avalon di Battipaglia.

«Un festival sempre più in crescita che ha raddoppiato le presenze a teatro:», ha sottolineato il direttore artistico Cristian Della Chiara «oltre 4milapersone hanno gremito il teatro Rossini in queste due intense settimane, ma l’elemento che scalda il cuore è la presenza di 60 giurati delle scuole superiori che hanno seguito con attenzione ogni serata, così come il lavoro del gruppo di giovani che segue la promozione del festival sui social, che si sono impegnati con passione e creatività a diffondere un programma studiato anche per loro, nei linguaggi a loro più consoni». Da segnalare i premi assegnati ai migliori commenti dei giovani studenti agli spettacoli, che hanno premiato, con buoni spendibili in libri, i giovani Bojeken Muca, Lucrezia Pagnoni, Niccolò Messina, Roberto Giardi e Alessandra Branca. Tra le autorità anche il sindaco Matteo Ricci che ha ribadito l’importanza della cultura e del teatro: «In giorni come questi, dove la guerra, in maniera inattesa, è entrata nelle nostre case il teatro e la cultura, sono uno strumento fondamentale dal quale ripartire».