La rassegna di teatro a Pesaro continua con due compagnie

PESARO - Continua la rassegna degli 8 spettacoli in concorso della 73° edizione del Festival al Teatro Rossini. Mercoledì 21 ottobre alle 21 la Compagnia Linea di Confine di Roma presenta "Amami quanto io t'amo", adattamento dal Alexandre Dumas di Roberto Belli. Regia di Roberto Belli

Alla sua prima comparsa al Festival, la compagnia Linea di Confine porta in scena la storia di Marguerite Gautier nella Signora delle Camelie, che poi diventerà la storia di Violetta nella Traviata, cioè di una delle più belle cortigiane di Parigi nell'ottocento: la trama diventa il pretesto per analizzare virtù e miserie del genere umano. Il lusso, la dissolutezza, l'emancipazione l'amore e, purtroppo alla fine, la terribile malattia verranno raccontate attraverso un monologo intenso ed emozionante.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 22 ottobre, sempre alle 21, con "La Gabbia – figlia di notaio" con la Compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia. Autore: Stefano Massini. Regia: Gino Brusco

Secondo anno di presenza consecutiva per la compagnia "I Cattivi di Cuore", che porta sulla scena La Gabbia – figlia di notaio. Il dramma scritto da Stefano Massini ambientato in un parlatorio di un carcere narra l'incontro tra una giovane detenuta ex-brigatista e sua madre. Due mondi separati, alieni, distanti. La gabbia del carcere. La gabbia delle scelte. La gabbia dei ruoli: madre-figlia. Un tragico quadro familiare, moderno, vissuto in questa grande gabbia tetra, grigia che è la vita.

