Gabry Ponte dj sui social: «Devo affrontare un'operazione complicata al cuore, ho una malattia congenita»

Gabry Ponte si dovrà sottoporre a un delicato intervento al cuore. A raccontarlo è lo stesso dj sulla sua pagina Instagram dove scrive ai fan un lungo post in cui spiega cosa è successo dal letto dell'ospedale. «Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata».

La malattia

Ponte ha spiegato che la sua è una malattia congenita che fino ad oggi gli ha permesso di svolgere una vita normale, ma ora è arrivato il momento di operarsi. «Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni», aggiunge.

Il messaggio ai followers

Poi però rassicura i fan: «Quindi eccomi qua! Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto». Tantissimi sono stati i messaggi di supporto e di affetto rivolti al dj.

© RIPRODUZIONE RISERVATA