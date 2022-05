Sara Jane Ghiotti sul palco a Gabicce con “Non siamo tutti eroi” nell'ambito dei concerti dell'Osteria della Vigna

GABICCE - È Sara Jane Ghiotti a concludere, oggi alle ore 18, i concerti dell’Osteria della Vigna di Gabicce Mare. Per l’occasione, Sara Jane presenterà il suo ultimo disco “Non siamo tutti eroi”, un progetto che indaga l’universo poetico di Piero Ciampi, dopo uno studio approfondito che ne ha rivelato il lato umano, fatto di debolezze, fedi e cadute.



In questo lavoro la Ghiotti ha selezionato quei brani che potessero far rivivere catarticamente il difficile e controverso rapporto di Ciampi con la donna, attraverso l’esecuzione da parte di organici interamente femminili dei suoi arrangiamenti (Vanessa Cremaschi, violini e viola, Giovanna Famulari, cello, Ornella D’Urbano, pianoforte, Elisabetta Rossi, arpa, Marcella Carboni, arpa, Samantha Binotti, vibrafono, Veronica Perego, contrabbasso, Laura Klain, batteria, Laura Rocchegiani, sassofoni, Valeria Sturba, theremin, Laura Avanzolini, voce, Barbara Piperno, voce e Lorena Chiarelli, voce), una sorta di riconciliazione, prima di tutto personale che finisce per assumere una dimensione più universale.

«La mia scrittura si è concentrata sul quartetto d’archi, come continuum del mio mezzo espressivo, in accompagnamento alla mia voce. Da solo ed abbinato ai diversi strumenti armonici come pianoforte, arpa, vibrafono ma anche coro e ritmica - afferma Sara Jane -. La rilettura asciutta del contrappunto orchestrale degli anni ’60 si è trasformata man mano nella parafrasi del fraseggio pianistico di Gianni Marchetti, storico collaboratore e autore di molte delle musiche di Ciampi».



Ghiotti, nata a Birmingham e ora residente Rimini, è cantante, arrangiatrice, compositrice, autrice, direttrice di coro, insegnante di jazz e logopedista esperta in Vocologia artistica. Si è laureata al Conservatorio di Pesaro in canto jazz e arrangiamento e direzione d’orchestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA