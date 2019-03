Fuorionda galeotto Insinna ha vinto l'arbitrato «Richiesta danni respinta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riceviamo e pubblicihiamo da parte dell'ufficio legale di Flavio Insinna."In riferimento all'articolopubblicato su corriereadriatico.it quale legale del sig. Falvio Insinna - scrive l'avvocato Emanuele Cavanna - con gli avvocati Andrea Micchichè e Cesare Patriarca nel procedimento arbitrale da voi citato. La notizia è incompleta e tendenziosa. Per amore di verità, infatti, è doveroso rappresentare che il Collegio arbitrale che si è pronunciato è stato adito da Co.Ge.Di. International Spa e non da Insinna (che, pertanto, non ha impugnato nessun licenziamento); tale collegio arbitrale ha accertato la risoluzione del contratto di testimonial respingendo, al contempo, la domanda di risarcimento danni avanzata da Co.Ge.Di. contro Insinna per un importo di € 2.189.824,23, ritenendo che Co.Ge.Di. non abbia subito alcun danno".