Cruciani e l'opera dello scenografo del cinema Giancarlo Basili

ANCONA – Fuori Tutti 18, sarà ancora una volta il cinema protagonista della puntata dedicata agli artisti marchigiani. Nel format ideato da Cna Cinema e Audiovisivo Marche, sarà presentato un lavoro del regista ascolano Marco Cruciani sull’opera dello scenografo marchigiano Giancarlo Basili.



Si tratta di un documentario realizzato nel 2013 (con la collaborazione della Regione Marche Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e della rete museale Musei Piceni presso cui è inserito il Polo Museale San Francesco di Montefiore dell'Aso (AP), che racconta il percorso di installazioni scenografiche che il grande artista marchigiano Giancarlo Basili continua ad esporre qui dopo la loro dismissione dai set cinematografici ormai conclusi e dai film definitivamente prodotti e distribuiti.



Il cortometraggio rappresenta quindi il seme di un documentario più ampio che il regista Marco Cruciani sta elaborando proprio in questo biennio 2020-2021. Un work in progress sull'opera e sull'attualità dello scenografo (progetto selezionato anche all'ultimo bando di finanziamento del 2019 della stessa Regione Marche), e rappresenta allo stesso tempo un piccolo ma intenso viaggio all'interno del Polo Museale montefiorano e del suo curioso ed interessantissimo percorso nella storia del cinema italiano dal 1980 ad oggi attraverso frammenti scenografici, bozzetti, appunti e foto di scena. Oltre cinquanta le pellicole alle quali ha lavorato il pluripremiato scenografo Basili. Tra questi importanti film di successo con numerosi registi: Marco Bellocchio; Pupi Avati; Nanni Moretti; Gabriele Salvatores; Daniele Luchetti; Gianni Amelio; Giuseppe Piccioni; Marco Tullio Giordana; Ferzan Ozpetek; Giorgio Diritti; Carlo Mazzacurati; Abbas Kiarostami.



Il regista Marco Cruciani, laurea in Antropologia visuale all'Università La Sapienza di Roma, vanta una lunga esperienza nel mondo della settima arte e della direzione della fotografia. E’ stato al fianco di importanti maestri del cinema italiano, da Marco Bellocchio a Marco Tullio Giordana; da Gabriele Salvatores a Giuseppe Piccioni, Mario Martone a molti altri.



Dal 2002 a oggi prosegue la collaborazione per diverse realizzazioni audiovisive con lo scenografo Giancarlo Basili. Già dal 2000 stato assistente in varie produzioni del regista teatrale e light designer Pepi Morgia e dal 2010 al 2015 ha viaggiato con il fotografo Mario Dondero con cui ha realizzato il documentario Calma e gesso-In viaggio con Mario Dondero (www.inviaggioconmariodondero.com).



Nel 2003 ha inaugurato l'etichetta indipendente Sol Si Fa Audiovisual (www.solsifa.it) attraverso la quale ha concretizzato finora più di cinquanta lavori viaggiando molto in ogni parte d'Italia ed in alcune zone dell'Europa e dell'Africa centrale, spaziando dai documentari alle storie di finzione, dalle scenografie visuali per opere teatrali e di danza ai videoclip, dai corsi didattici agli spettacoli dal vivo. Attualmente attivo VHS - Videotape High School, in cui compone viaggi di immagini tratte da videocassette e rarità varie - proiettate su grande schermo o parete - accompagnate da una selezione musicale che spazia fra le sonorità del mondo.



La puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche, sul sito e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche, anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; Tvrs; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv, FM TV e Icaro Tv.

