Fuori Tutti 7, il dietro le quinte dei film marchigiani

ANCONA - La settima puntata di Fuori Tutti, Artisti delle Marche in rete per r(E)sistere, in onda sul web e sulle tv di Marche, Emilia Romagna e Abruzzo, sarà dedicata a quello che gli americani chiamano making of, ovvero i documentari che narrano la produzione e i retroscena della fase realizzativa di un film. Insomma un dietro le quinte dei film; un racconto nel racconto; uno spettacolo nello spettacolo. E al centro di Fuori Tutti 7, il format ideato da CNA Cinema e Audiovisivo delle Marche, sarà ancora una volta il cinema marchigiano con degli assaggi di backstage dei film.



Ad aprire la puntata sarà il dietro le quinte di Discovering Vitrivius- Fanume Fortunae. Un docufilm della He.Go. Film (regia di Henry Secchiaroli), sulla Fano Romana all’epoca di Cesare Ottaviano Augusto (Fanum Fortunae). Una ricostruzione storica in forma di fiction della Fano romana, con testimonianze tecnico-scientifiche. Personaggio chiave Marco Vitruvio Pollione, padre dell’architettura. Un affascinate viaggio per scoprire le tracce del trattatista romano a Fano attraverso il suo De Architectura e restituire in modo definitivo l’identità storico-romana alla città. Tra le location Senigallia, Rimini, Pesaro, la strada consolare Flaminia, Vicenza.



Seguirà il making of di Helena (miglior cortometraggio europeo nel 2016), del regista Nicola Sorcinelli. Il cineasta di San Costanzo (Pesaro e Urbino) che negli ultimi dieci anni, con i suoi corti, ha ottenuto più di 100 selezioni e premi in diversi paesi del mondo. Helena è la storia di un'ausiliaria dell’esercito del Fuhrer. Le sono stati affidati un gruppo di bambini ebrei, ma il treno su cui si trova viene attaccato ed Helena (Sandra Ceccarelli), si ritrova unica sopravvissuta assieme ad uno di loro. Un’ultima scelta le è concessa: ammirevole servitrice del proprio paese oppure traditrice reietta. La tensione di una coscienza. Il coraggio di una donna.

Il corto è stato girato completamente nelle Marche tra Ascoli Piceno, la Riserva Gola del Furlo e la lo stesso paese di Sorcinelli: San Costanzo.



Terzo backstage sarà quello de Il Vaccino, una produzione Guasco (Ancona), con la regia del maceratese Edoardo Ferraro. Il Vaccino racconta la storia di un medico condotto alle prese con le emergenze sanitarie e con le paure e i limiti culturali della società che nel primo dopoguerra abitava l’entroterra marchigiano. Protagonista del corto è l’attore Sergio Albelli già tra i protagonisti de La prima cosa Bella, La pazza Gioia di Virzì de Il giovane favoloso di Mario Martone e di Miracolo a Sant’Anna di Spike Lee e in molti altri. Le location del film: Elcito (San Severino), Morrovalle e Riserva Monte Canfaito (Macerata).



Chiuderà la settima puntata il dietro le quinte de Gli Sbancati 1944, secondo sequel della fortunata serie firmata dal regista Henry Secchiaroli con Gli Sbancati 1, serie campione di incassi nelle sale. Un film-commedia divertente (in dialetto fanese), che ripropone i grotteschi protagonisti dei primi due episodi magicamente catapultati nel 1944; precisamente il 20 agosto giorno della storica dipartita dei 7 campanili della città di Fano ad opera dei tedeschi. Le città di Fano e Fossombrone sono state scelte come location del film.



La settima puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; Tvrs; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv e Icaro Tv.



L’iniziativa, non a scopo di lucro, è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com. "Fuori Tutti" è visibile su https://youtu.be/k4BMypP-NQI. © RIPRODUZIONE RISERVATA