Fuori Tutti 16 propone su tv e web il cinema e lo sguardo femminile

ANCONA - Dopo la musica, la sedicesima puntata di Fuori Tutti sarà dedicata al cinema con il cortometraggio sperimentale "Non ora" firmato dal regista Andrea Laquidara. Il format questa volta propone un’opera del cineasta indipendente insegnante di cinema all’Università di Urbino e membro del comitato direttivo di Cna Cinema e Audiovisivo Marche.



Si tratta di un lavoro che nasce da una profonda riflessione sul femminile: «Lo sguardo e l’ascolto del femminile – come dice lo stesso Andrea Laquidara - attraverso lo strumento cinematografico». Un esperimento difficile e coraggioso per chiunque perché si tratta di provare a catturare il volto e la voce di una donna. Per venti minuti circa. Invano, forse.

Non ora può considerarsi a buon diritto un cortometraggio sperimentale della durata di circa 21 minuti che è stato prodotto dallo Studio Video Alea (Urbino), in collaborazione con l’associazione culturale “La Ginestra” di Pesaro (presidente Giovanna Errede, anche lei nel coordinamento di Cna Cinema Marche) e AB Produzioni di Sassocorvaro.

Interpreti principali di Non Ora sono Angela Cervellieri (giovane attrice e film maker di Urbino, studentessa del Dams di Bologna) e Alma Adelina Sejdini, donna albanese che in quest’opera racconta frammenti della sua triste vicenda di ragazza rapita e condotta forzatamente in Italia e qui costretta a prostituirsi per anni.

Le musiche del film sono del compositore pesarese Mario Mariani.

Non ora è stato finalista nei festival internazionali Lanùs Festival Internacional (Buenos Aires, sezione Experimental movies) e Berlin Liberi Film Festival (Berlino, sezione cortometraggi).



La sedicesima puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche, sul sito e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche, anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; TVRS; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv. Fm Tv; Icaro Tv. L’iniziativa, non a scopo di lucro, è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com. Fuori Tutti 16 è visibile su https://vimeo.com/422377977. © RIPRODUZIONE RISERVATA