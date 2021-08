L'ex premier Prodi è il “Personaggio” dell'anno, svelati tutti i vincitori del Premio nazionale Frontino Montefeltro

FRONTINO - Svelati i vincitori del Premio nazionale di cultura “Frontino Montelfeltro” che si svolgerà il 26 settembre prossimo al convento di Montefiorentino. Nella categoria “Personaggio”, il premio è stato assegnato a Romano Prodi, economista, già presidente del Consiglio.

La sua nomina è stata espressa da una giuria eccezionale: ne fanno parte Giorgio Calcagnini, Magnifico Rettore dell’Università di Urbino, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, quello della Provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini e quello del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, Lino Gobbi, l’Ad del gruppo Atena, Ferruccio Giovanetti e il sindaco di Frontino Andrea Spagna che è anche presidente dell’Unione montana del Montefeltro.

Il “Frontino Montefeltro” è manifestazione lungimirante che, nel passato, ha premiato il Nobel Carlo Rubbia, il poeta Mario Luzi, Umberto Paolucci, allora vicepresidente della Microsoft Corporation e presidente della Microsoft Italia nel 1998 e, nel 2015, il Ct Roberto Mancini. «Frutto della geniale intuizione di Carlo Bo e di Antonio Mariani, rappresenta al meglio – osserva il Magnifico Rettore - il rapporto antico tra l’Ateneo urbinate e il suo territorio. La cultura, la bellezza e i personaggi premiati ne fanno sintesi ed è un’opportunità di legare maggiormente il premio a dinamiche culturali di respiro nazionale e far sì che il sostegno di tante istituzioni pubbliche e private possa diffondere ancor meglio i valori profondi e fondanti del Premio». Inoltre, aggiunge Andrea Spagna, «richiama l’attenzione sulla vitalità, sui valori, sulle risorse intellettuali delle zone periferiche. La Piccola Italia dell’Appennino, Parco d’Europa e il Montefeltro».

I vincitori delle diverse sezioni della 40esima edizione sono: per la sezione Umane diversità (a cura del Gruppo Atena), l’attuale vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni, curatore dell’opera “Per ricordare un giorno non basta. L’esodo giuliano-dalmata nelle Marche” (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, febbraio 2018); per la sezione Cultura del Montefeltro, Roberto Monacchi, il curatore di “Galasso da Secchiano conte di Montefeltro, Podestà, capitano del popolo e condottiero del XIII secolo”; per la sezione Premio Antonio Mariani per la sperimentazione scolastica, l’Istituto d’Istruzione superiore “Raffaello” di Urbino per il progetto “Agenda 2030: educazione alla sostenibilità”; per la sezione Ambiente (a cura del Parco del Sasso Simone e Simoncello), il giornalista e scrittore Beppe Conti; per la sezione Letteratura come vita: Donatella Di Pietrantonio, per la sua attività letteraria e l’opera “Borgo Sud” (Giulio Einaudi Editore, 2020). Infine, il Premio speciale delle Giurie è stato assegnato all’Associazione culturale Urbino Capoluogo per la promozione di studi e ricerche relativi alla storia e alla cultura del Montefeltro.

Oltre agli enti già citati, l’iniziativa gode del patrocinio di Rotary Club di Urbino, Bcc del Metauro, Società Italiana Gas Liquidi spa, Benelli Armi spa, Interspace srl e Starplast srl.

