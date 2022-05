Franco Fasano a Oggi è un altro giorno, chi è l'autore di tante canzoni anni '80: «Toto Cutugno ha attraversato un periodo difficile»

A Oggi è un altro giorno il primo ospite è Franco Fasano, musicista e autore di molte canzoni memorabili anni Ottanta. Nota è la collaborazione con Fausto Leali in "Ti lascerò" e "Amo", ma anche con Drupi per "Regalami un sorriso». Fasano racconta tanti aneddoti della sua vita e della sua carriera e si mette al pianoforte per intonare qualche brano.

Franco Fasano a Oggi è un altro giorno, chi è

Franco Fasano ha scritto molte canzoni per tanti artisti italiani come Mina, Ranieri e Bruno Lauzi e cura la direzione artistica del Premio Mia Martini. A nove anni è andato a Sanremo per la prima volta in compagnia del papà che scattava le fotografie. La musica ha sempre fatto parte della sua vita. Si commuove parlando del padre e della sua malattia, mentre spiega che il figlio Emanuele è stato ripreso mentre suonava il pianoforte in un video da milioni di visualizzazioni.

Franco Fasano a Oggi è un altro giorno, il retroscena su Toto Cutugno

Sul brano "Io amo" racconta un aneddoto: «Facevo il militare e la canzone era in classifica. Ogni tanto vedevo i miei commilitoni che la cantavano e io non dicevo nulla. Al mio superiore l'ho confessato perché non volevo essere troppo distante e volevo vivermi questo successo». Infine su Toto Cutugno confessa: «Ha attraversato un periodo difficile della sua vita».

