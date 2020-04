Sul canale tv Interris Notari ospita Vaia dello Spallanzani

ANCONA - Il dott. Francesco Vaia direttore sanitario dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive "Spallanzani" di Roma è protagonista del quarto incontro di “Paolo Notari con piacere", editato on line da giovedì 30 aprile ore 15 live nel portale Interris.it, quotidiano digitale di informazione di grande successo e seguito, diretto da Don Aldo Buonaiuto, giornalista e sacerdote della Comunità Giovanni XIII fondata da Don Oreste Benzi. Anche nelle pagine Facebook Interrisnews e Paolonotariconpiacere.



Paolo Notari, giornalista inviato Rai da circa 20 anni, ha provato con successo a trasformare questo periodo di isolamento in un eccezionale opportunità di Comunicazione dedicando interamente ad ogni singolo ospite della sua rubrica in video i 30 minuti per conoscerne vita, storie, fatti, considerazioni.



Francesco Vaia, uomo di grande esperienza, capacità e umanità ci porta idealmente all’interno della struttura che prima a Roma e tra le prime in Italia ha affrontato il Covid 19 e ci racconta con grande capacità comunicativa i retroscena dei difficili giorni passati e Consigli preziosi per il prossimo futuro di speranza nel ritorno alla normalità. Durante l’amichevole colloquio tra il direttore e il giornalista non mancano riflessioni importanti di Vaia su questi momenti di difficoltà suggerite dalla sua importante cultura Cristiana e divertenti riferimenti alle sue origini napoletane, alla famiglia, alle passioni. Una piacevole presenza musicale a sorpresa chiude l’incontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA