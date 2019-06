Francesco Monte verso Tale e Quale Show? L'ipotesi suggestiona le fan

​

Le tantissime fan dipotrebbero presto vederlo anche su. L'ultima indiscrezione, d'altronde, suggestiona non poco il popolo di Instagram e i fan di Uomini e Donne: Francesco Monte, infatti, dovrebbe partecipare come concorrente alla prossima edizione di Tale e Quale Show.A rivelarlo è TvBlog, che aveva già anticipato altri possibili concorrenti di Tale e Quale Show. L'ex tronista avrebbe potuto partecipare allo show condotto da Carlo Conti già l'anno scorso, ma aveva preferito restare a Mediaset ed entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora, però,sarebbe pronto ad affrontare una nuova sfida, mettendosi in gioco con le qualità nel canto e nella recitazione.Secondo TvBlog, altri due concorrenti di Tale e Quale Show 2019 saranno due cantanti, Davide De Marinis e Jessica Morlacchi. Ci sono però tanti altri vip che negli ultimi giorni hanno partecipato ai provini: si tratta di Stefano Sala, Nadia Rinaldi, Antonio Zequila, Denny Mendez, Massimo Bagnato, Debora Caprioglio, Roberto Ciufoli, Marcello Cirillo, Sabrina Ghio e Debora Villa.