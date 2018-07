Francesco Monte non farà parte di Tale e quale Show, a rivelarlo Gabriele Parpiglia

di Ida Di Grazia

Niente da fare perdopo essere uscito dall'a causa del canna - gate, l'ex dinon tornerà in tv, almeno per ora.Nei giorni scorsi Monte ha partecipato ai provini per entrare a far parte dell cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, condotto come sempre dama a quanto pare non è stato selezionato.A rivelarlo è Gabriele Parpiglia sulle sue instagrm Stories. Rispondendo ad una domanda sull'ex concorrente dell'Isola, Parpiglia ha risposto così: "Oggi mi hanno comunicato che hanno chiuso il cast di tale e Quale Show e al momento non è tra i concorrenti". Poi prosegue in difesa dell'amico: "Mi dispiace molto. Francesco merita un'opportunità. Non ha uccisio nessuno. ​Ma nella sua testa deve entrare un concetto ben chiaro: Che cosa voglio fare da grande? Temo che questa domanda oggi per lui sia qualcosa che non trovi risposta”.