Mof, la playlist di Francesco Lanzillotta è su Spotify

MACERATA - Terza settimana per la nuova attività social dell’Associazione Arena Sferisterio in attesa di poter riascoltare la musica dal vivo: da lunedì 25 maggio sarà disponibile su Spotify la playlist pensata dal direttore musicale Francesco Lanzillotta.

E sarà proprio Lanzillotta a riportare la musica allo Sferisterio salendo sul podio del Don Giovanni di Mozart, la produzione che inaugurerà il Macerata Opera Festival il prossimo sabato 18 luglio.



Sarà una colonna sonora di particolare spigliatezza ritmica (“Take Five” di David Brubeck), con momenti di fortissima intensità come il finale della Quarta Sinfonia di Johanne Brahms ma anche di intimismo con “Se telefonando” di Ennio Morricone.

Dopo queste prime playlist di Luciano Messi, di Barbara Minghetti e di Francesco Lanzillotta, dalla prossima settimana saranno pubblicate quelle preparate dai diversi team che compongono le anime produttive e gestionali dell’Associazione Arena Sferisterio.

La playlist, disponibile su Spotify, sarà pubblicata anche su Facebook e su Instagram.

Il pubblico è quindi invitato a mandare anche le proprie playlist ispirate allo Sferisterio. © RIPRODUZIONE RISERVATA