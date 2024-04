Francesco Fialdini riparte con Le Ragazze: «Condurrò anche in calze a rete e tacchi a spillo. Io a Ballando? Chiedete alla Lucarelli»

Francesca Fialdini cambia ancora. Non solo look. Le ragazze torna su Rai 3, torna con nuove storie e con una prima novità: nello studio del programma la conduttrice accoglierà per la prima volta gli uomini. Uomini con un nome, anche loro con una storia. «Sono quattro nomi importanti del mondo della cultura: il regista Giovanni Veronesi, il drammaturgo Stefano Massini, l’ex magistrato e scrittore Giancarlo De Cataldo e il giornalista Gianni Riotta», svela a Di Più Tv.

Fialdini torna co Le ragazze

Ma ancora una volta saranno le donne le reali protagonista del programma, arrivato alla sua seconda edizione. Donne scelte da Francesca Fialdini. Donne più in vista e altre meno note, ma ugualmente importanti, come racconta lei stessa. Dall’attrice Ottavia Piccolo alla cantautrice Teresa De Sio, dalla soubrette degli anni Settanta Minnie Minoprio a Veronica Lucchesi, la cantante del duo La Rappresentante di Lista. Ma anche volti meno noti che hanno però tante cose da raccontare.

Il look

In ogni delle quattro puntate Francesca cambierà look, giocherà anche un po’ con la sensualità e con la trasgressione.

I rumors su Ballando

Nell'ultima «condurrò per la prima volta in minigonna, calze a rete e tacchi a spillo».

Francesca sarà una concorrente del prossimo Ballando con le stelle di Milly Carlucci? Una domanda alla quale non sa rispondere nemmeno lei. «L'unico fondamento reale di questa notizia - dice al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - è che Selvaggia Lucarelli, rispondendo a una domanda, ha detto che mi vedrebbe bene in quel programma. Ma non c’è davvero nient’altro, almeno per il momento».

Porta aperta per un sabato sera da ballerina, portone che si chiude per lei, forse, alla domenica pomeriggio con “Da noi... A ruota libera!”. Si dice con insistenza che questa sia l'ultima stagione. Lei dice di non sapere nulla. Ma «se davvero dovesse finire sarei comunque fiera di avere condotto per cinque anni una trasmissione che è entrata nel cuore dei telespettatori, che ha fatto ascolti importanti. E non lo dico con amarezza, ma con il sorriso sulle labbra».