Facchinetti e Wilma Faissol: "Il nostro amore, dalla distanza al matrimonio"

«Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo ae lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa»., ospite a Domenica In insieme alla moglie, la brasiliana, racconta come è nato l'amore. «Lei non parlava italiano, io parlavo solo un po' di inglese,e quella volta parlammo tutta la notte» - racconta il figlio di Roby Facchinetti - «Gli opposti si attraggono, è proprio vero: io sono un tipo esuberante, lei è sempre serena e pacata». Wilma, poi, spiega: «Fu un, voleva conquistarmi cantando e poi gli dissi 'Mi innamoro di te, basta che non canti più'. Ciò che mi colpì di lui furono i tatuaggi, non ero mai stata con un uomo così tatuato». I primi tempi furono duri, poiché Francesco e Wilma dovettero affrontare una: «Facevamo avanti e indietro tra l'Italia e Rio de Janeiro. Ci sentivamo in continuazione, più volte al giorno, con videochiamate su Facetime». Poi, una canzone decisiva per le sorti della loro storia: Tra te e il mare di. Wilma lo spiega così: «Quel brano dice 'O ritorni o resti lì', ed è così che decisi di raggiungerlo in Italia». Francesco, a questo punto, scherza così: «». Una storia d'amore in note, che da Laura Pausini arriva fino a. Francesco Facchinetti spiega: «Volevo chiederle di sposarmi, così ho pensato di dichiararmi con una canzone bellissima come Marry you. Con questa, ho rovinato tutta la mia reputazione...». Il cantante e conduttore, poi, aggiunge: «All'interno della coppia non sono geloso, lascio molto spazio affinché possa coltivare tutte le sue passioni». Il giorno del matrimonio, nel settembre del 2015, Facchinetti fu anche capace di presentarsi in ritardo dopo aver ricevuto una multa: «Non trovavo parcheggio, lasciai l'auto davanti alla sede del Comune e prima di sposarmi fui costretto a pagare per il divieto di sosta». Alla fine, il test a cui si sono sottoposti Francesco e Wilma non ha lasciato dubbi: altro che opposti, la coppia è unita ed affiatata e i due hanno visioni molto simili della vita e dell'amore.