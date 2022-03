Francesca Porcellato a “Oggi è un altro giorno”: «Dall'incidente alla imprese sportive»

Francesca Porcellato ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Francesca ha subito un incidente che le ha cambiato la vita, ma non si è arresa vincendo quattordici medagli in undici edizioni dei giochi Giochi paralimpici nelle discipline di sci di fondo, atletica leggera e ora handbike.

Francesca Porcellato ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha raccontato l'incidente di cui è stata vittima a soli 18 mesi: «Un camion - ha raccontato - mi ha investita, una tragica fatalità. Gli angeli custodi hanno fatto il lavoro straordinario, ho riportato diverse lesioni ma niente di letale, ed eccomi qui a raccontare una vita lunga e intensa. Sono nata il 5 settembre ma il giorno dell’incidente, 21 marzo, è quello della rinascita perché potevo morire e sono sopravvissuta. Quell’evento ha cambiato la mia esistenza ma mi ha fatto e risorgere in una nuova veste».

Dopo l’incidente si è separata dai genitori: «Dopo l’incidente sono stata portata a Roma per la riabilitazione, avevo una lesione midollare. Mi sono dovuta dividere dai miei genitori, ma è stata una scelta ottima. A sei anni mi hanno dato la carrozzina dopo un periodo con i tutori e sono tornata a casa. Per i miei non è stata facile vedermi su una sedia a rotelle, ma per me era bellissima, è come quando ti regalano una Ferrari. Di lei ho fatto la mia compagna di giochi».

Un giorno poi l’incontro decisivo per la sua carriera sportiva: «Volevo correre con la mia carrozzina, volevo avere il vento fra i capelli e pian piano già da sei anni ho iniziato ad allenarmi per campi e stradine dopo la scuola. Poi quando avevo diciassette anni ho incontrato dei ragazzi che mi hanno proposto di fare sport con loro e da lì è iniziato tutto, anche se inizialmente mi avevano proposto di cimentarmi con il tennis da tavolo…»

