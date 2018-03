«Francesca Cipriani è single ed è gelosissima»: parla il suo ex Simone

di Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA -i non è fidanzata. Ad affermarlo, il suo ex,, che, ospite a Domenica Live, ha raccontato diversi dettagli della relazione durata sei anni, dal 2007 al 2012, con la Cipriani, ora “naufraga” all’Isola dei Famosi.Leggi anche -----> Francesca si sente male in acqua e ha una crisi «Siamo stati insieme sei anni ed era gelosissima»,ricorda con piacere la storia, un periodo che definisce bellissimo, ma non dimentica le tante pressioni cui era sottoposto proprio per la gelosia della partner. Stando ai suoi racconti, Francesca Cipriani lo chiamava continuamente per sapere dove fosse, con chi e cosa stesse facendo. Una storia confermata anche dalla madre della naufraga.A far litigare la coppia, oltre alla gelosia, gli interventi chirurgici cui la Cipriani si voleva sottoporre. Simone, infatti, si è detto contrario alla chirurgia plastica.Ora felicemente, Simone mantiene comunque ottimi rapporti con la sua ex e, sulla base delle reciproche confidenze, ha smentito la notizia di una presunta relazione della Cipriani.«Io so tutto su di lei, lei sa tutto su di me. Sapevo anche che sarebbe dovuta partire per L’Isola la prima volta che l’hanno chiamata. Non c’è nessun imprenditore che la sta aspettando. Lo smentisco categoricamente».