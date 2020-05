A Form Café c’è Gianluca Littera con MeravigliosaHarmonica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Altro personaggio di caratura internazionale per FORM-Café: incontri e racconti di musica e musicisti. Dopo Beatrice Venezi, Stefan Milenkovich, Alessandro Bonato, Paolo Fresu e Massimo Morganti, giovedì 21 maggio, alle 18.30, il programma settimanale condotto dal direttore artistico Fabio Tiberi invita l’armonicista Gianluca Littera.Nel 1985, dopo aver studiato la viola, scopre l'armonica cromatica e vi si dedica totalmente, sino a diventare oggi uno tra i pochissimi solisti al mondo a potersi proporre, con questo strumento, in ambito sia classico sia jazz. Il virtuoso dell’armonica è l’ospite della quinta puntata, dal titolo MeravigliosaHarmonica, in diretta sulla pagina Facebook della Form e sul canale YouTube.Per l’incontro, Littera ha preparato un video musicale molto emozionante che sarà mandato in onda durante il programma, insieme ad altri spezzoni selezionati per l’occasione che ripercorrono il concerto Viaggi: da Vivaldi e Gershwin, tenuto nel 2014 con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, ad Ancona, Osimo, Chiaravalle e Macerata. Un percorso che si snodava fra diversi mondi e paesaggi, dalla luminosa Venezia barocca di Vivaldi all’appassionata, inquieta Argentina di Piazzolla, passando per l’esuberante America di Gershwin.Come per gli appuntamenti precedenti, il pubblico può interagire con i due protagonisti, ponendo loro domande che verranno risposte nella seconda parte della diretta.Collegamento diretta: