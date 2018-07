Live di Mirò, sabato c'è Belli domenica concerto di Elio e Rocco Tanica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORCE - Artista eclettica, polistrumentista e direttore d’orchestra. Andrea Mirò arriva a RisorgiMarche. La cantautrice milanese sarà di scena oggi alle 16,30 a Monte La Torre Quinzano, in provincia di Ascoli Piceno. Uno spettacolo pensato appositamente per la rassegna. Monte La Torre Quinzano si trova a Force, un piccolo borgo medievale arroccato sulla linea naturale di uno stretto e lungo rilievo a 690 metri di altezza. Il varco da cui accedere all’area del concerto si trova non distante dal centro storico di Force, vicino alle aree parcheggio che avranno la capienza di circa 1800 posti. Da questo punto si proseguirà a piedi o in bicicletta per circa 5 km e per un tempo di percorrenza di circa un’ora. Lungo il percorso sono previsti due punti acqua. Alla fine del concerto si terrà un dopofestival nel centro storico di Force dove sono previste degustazioni e vendita di prodotti tipici del territorio.Sarà un weekend tutto all’insegna di RisorgiMarche. Dopo il live di oggi di Mirò, domani, sempre alle 16,30, sarà la volta di Paolo Belli e della Big Band ai Campi di Vetice nel territorio di Monterfortino, nel Fermano, mentre domenica Elio e Rocco Tanica partiranno a piedi da Vallegrascia di Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, per raggiungere la chiesa distrutta dal terremoto di Santa Maria in Pantano seguendo una leggenda: un’antica chiesa solitaria raggiungibile solo a piedi, lungo un percorso che per secoli è stato tracciato da pellegrini, pastori e mietitori. Qui, poco distante, su una piana, il concerto con inizio alle 16,30.