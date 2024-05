Flavio Insinna passa a La7: ecco cosa farà e quando lo vedremo in onda

Dopo Fabio Fazio (che domenica sera ha chiuso una stagione da record sul Nove) e Amadeus, la Rai perde un altro pezzo da novanta: Flavio Insinna. Il conduttore, attualmente giudice de l'Acchiappatalenti di Milly Carlucci passa a La7. I rumors di un suo addio a Viale Mazzini c'erano da temppo, ora la bomba è stata confermata dal sito Dagospia che parla di un accordo con Urbano Cairo avvenuto grazie all' intercessione di Walter Veltroni. Ma cosa farà Insinna a La7?

L'addio

Flavio Insinna, che per anni è stato il mattatore de L'Eredità, passa a La7 e condurrà un game show che «farà da traino al tg di Mentana». È Dagospia a confermare i rumors delle ultime settimane dopo che Insinna è stato tenuto in panchina per diverso tempo.

Il conduttore attualmente è uno dei giudici dello show - flop di Milly Carlucci e ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Di certo l'attesa di ricevere proposte allettanti da Viale Mazzini non è stata ripagata, da qui la decisione di guardare altrove. L’ufficializzazione dell’addio alla Rai dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. L'access al prime time continua a fare gola e ora dopo il duopolio Rai - Mediaset anche La7 e il Nove si fanno "pericolose".