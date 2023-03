Fiorello, la confessione amara sui colleghi durante Viva Rai 2!: «Non ci manchiamo»

Rosario Fiorello fa una confessione choc nel corso del suo programma mattutino Viva Rai 2. Lo showman, notoriamente senza peli sulla lingua ha parlato del suo rapporto professionale con i colleghi, riassumendolo in una battuta che non è passata inosservata ai radioascoltatori.

L'intervista

Durante la puntata che avrebbe visto come ospite Laura Pausini molti si sono chiesti dove fosse la cantante. Fiore aveva annunciato la novella sposa all'inizio del programma, ma di fatto Laura è arrivata solo verso la fine. Tra chi ha sollecitato il conduttore c'è stata anche l'amica e collega della Pausini, Giorgia che ha scritto durante la diretta allo stesso Fiorello chiedendo quando avrebbe chiamato l'artista visto che lei doveva andare a scuola ad accompagnare il figlio ma non voleva perdersela.

La confessione

La sollecitazione dell’artista ha spinto Fiore a parlare della grande amicizia che lega le due cantanti, ma poi ha fatto un'ammissione personale, facendo capire che lui con i suoi colleghi non ha un buon rapporto: «Tranne Amadeus, tranquilli che non ci manchiamo. Parlo dei colleghi maschi». Non è un mistero che nel mondo dello spettacolo spesso le amicizie vere siano difficili da costruire e lo stesso Fiorello lo ha ribadito in varie interviste. Discorso diverso con le colleghe donne, a quanto pare e con lo storico amico Amadeus, al quale è legato da molti anni.