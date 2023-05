Fiorello e il sesso con la moglie Susanna: «Lo facciamo, ma non come una volta. Non c'è tempo»

La Rai cambia, ma Fiorello resta. "Sfrattato" da Rai1, ha trovato la sua dimensione anche sul secondo canale, ottenendo lo stesso successo con "VivaRai2!". Merito della sua capacità di restare sempre al passo con i tempi. A tal proposito, ha un consiglio per l'azienda: «Al posto di Fazio ci vorrebbe Cattelan. Sarebbe giusto, perfetto, perché sa fare le interviste e l'impianto è simile a quello di Fazio, un po’ più moderno. Ci sta», ha detto a Vanity Fair.

Fiorello e la moglie

Fiorello e Susanna Biondo stanno insieme dal 1996. Una delle coppie più longeve dello spettacolo. E il loro rapporto non cambia, nonostante stiano insieme «dalla mattina alla sera», dice 'Ciuri'. «Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata», dice.

Lo showman parla anche dell'intimità. «Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…».

Poi Biggio, la sua spalla in VivaRai2!, racconta il gesto dolce che Fiorello fa tutti i giorni: «Non c’è un giorno che passa che lui non si faccia una foto in cui manda un bacino e gliela manda. Tutti i giorni! E sapete una cosa? L’ho copiato, l’ho fatto anche io con la mia, e funziona!».