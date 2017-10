Fiorello annuncia: «L'anno prossimo torno in Rai» Ma in seconda serata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'anno prossimo potrei tornare in Rai con uno show di un'ora in seconda serata, dalle 22.30 alle 23.30»: lo dice Fiorello a Radio Deejay chiacchierando con Linus e Nicola Savino nel corso della trasmissione 'Deejay chiamaItalià. A Milano oggi «per salutare un grande amico di tutti noi» (nel pomeriggio i funerali di Franchino Tuzio, che fu agente di Fiorello e di molte altre star, ndr), lo showman parla di «un momento triste» per la perdita di un amico da ricordare però sorridendo. A proposito del suo prossimo varietà, dopo l'incontro di alcuni giorni fa con il dg Rai Mario Orfeo, Fiorello aggiunge qualche dettaglio in più sul tipo di spettacolo che ha in mente: «Basta a varietà con una grande scritta alle spalle, monologo, canzone, duetto e poi duetto, canzone, monologo e sigla finale.Sono orientato verso qualcosa di diverso e mi piacerebbe andare in onda all'ora 'del ruttò, dopo cena, dalle 22.30 alle 23.30, solo un'ora secca».