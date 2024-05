Fiorello sul Nove? Il manager Discovery: «Lui è un talento incredibile, ma difficile da inserire nel nostro palinsesto»

«Fiorello è un talento incredibile ma in questo momento storico è difficile da inserire nel palinsesto di Nove». Così Alessandro Araimo, managing director Sud-Europa Warner Bros. Discovery, intervenendo al festival della tv di Dogliani. «Posto che non l'ho mai incontrato - ha osservato - il problema è che se ti siedi con Fiorello devi avere un progetto chiarissimo in testa da discutere...».

Inoltre «essendo lui così bravo ha anche delle idee molto forti su quello che vuole fare. Quindi in un processo strutturato di crescita in cui mi metto a fare investimenti importanti ma devo avere una certa chiarezza e speranza di ritorno dell'investimento per me è molto complicato andare a inserire Fiorello». «Per esempio il programma mattutino, bellissimo, fantastico, che fa su Rai da me non sarebbe sostenibile perché è un prodotto che costa ma purtroppo in quella fascia oraria nessuno investe», ha aggiunto.

SANREMO

«Sulla carta penso che il festival di Sanremo sia contendibile, ma francamente non è una tipologia di contenuto che a noi interessa, sicuramente non nel breve», ha detto ancora Araimo: «Al di là di quello che può essere l'accordo con il Comune e quant'altro, la questione è l'intera macchina che sta dietro la produzione del festival.