A Filottrano Underground, la rassegna permanente di controcultura

FILOTTRANO - “Underground”, rassegna permanente di controcultura, riparte da dove si era interrotto, l’8 marzo scorso, a causa dell’epidemia Covid-19. E lo fa da dove era partito, nel settembre dello scorso anno, ovvero dai bar e bistrot di Filottrano. La finalità rimane la stessa di sempre, cioè portare la cultura nei luoghi di aggregazione pubblica, con la partecipazione di giovani ed emergenti figure marchigiane della cultura e dello spettacolo.



«In questo momento così particolare - scrive l'organizzatore-animatore Giorgio Gioacchini - dove si fa incalzante la crisi economica che il post lockdown ci ha lasciato in eredità, “Underground” vuol essere di aiuto anche ai bar e ai ristoranti filottranesi, che risentono ancora del clima di paura che serpeggia tra la gente. Ci stiamo prodigando per organizzare eventi e spettacoli culturali in ogni attività presente sul territorio comunale, per riavvicinare le persone a quelle forme di socialità perdute, rispettando ovviamente le normative di contenimento dell’epidemia».



«Siamo ripartiti venerdì 10 Luglio dal Caffè Centrale di Filottrano - ricorda Gioacchini - , con la presentazione della raccolta di poesie “Sdrammaturgia” di Francesco Zagaglia, frontman de “Gli Amici dello zio Pecos”. Proseguiremo giovedì 16 luglio, ore 21, presso la Caffetteria Pasticceria “Giuliodori”, con la presentazione del libro “Non solo un gioco. Storia del calcio nelle Marche” di Andrea Pongetti, con la presenza dell’autore, per concludere il primo ciclo di eventi presso la terrazza del ristorante “Sottosopra” di Filottrano, con la lectio magistralis del filosofo Alessandro Pertosa sul suo ultimo lavoro “Biglietti con vista sulle crepe della storia”, giovedì 30 Luglio alle ore 21.30. Prudenza e buon senso saranno le parole d’ordine, ma anche coraggio e voglia di riprenderci, tutti insieme, quella naturale e istintiva propensione umana alla socialità». © RIPRODUZIONE RISERVATA