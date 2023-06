Filippa Lagerback seguirà Fabio Fazio e la Littizzetto? Ecco la sua risposta: «È un'occasione...»

Con il trasloco di Che Tempo che fa dalla Rai al Nove, quale sarà il destino di Filippa Lagerback? «Ce la porteremo dietro», aveva anticipato Fabio Fazio durante l'ultima puntata del programma di Rai 3. Ora la conferma arriva proprio dalla showgirl in una delle sue ultime interviste. Andiamo a vedere cosa ha risposto la conduttrice quando le è stato chiesto se seguirà Fazio e Luciana Litizzetto.

Dopo più di vent'anni in Rai accanto a Fabio Fazio anche Filippa Lagerback lascia quella che per lei era diventata la sua casa. «Certo che li seguirò. E ne sono contenta. «Nell'assurdità della cosa, anche questa la prendo come un'occasione», ha raccontato la conduttrice a Chi. Da queste parole si percepisce un velo di risentimento.

A quanto pare la conduttrice non ha preso bene la decisione della Rai sul trattamento riservato a Fazio e alla sua squadra. Invece, sono belle le parole che la Filippa Lagerback ha riservato per i suoi colleghi: «Ci somigliamo, in qualche modo: siamo poco mondani, riservati. Loro due poi, sono eccezionali».