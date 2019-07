Il Festivalbar ritorna in Tv: Rete 4 ripropone la manifestazione canora

di Loris Alba

Ilè stato uno dei programmi dell'estate. Da maggio a settembre ha accompagnato per più di quarant’anni le vacanze italiane. Un programma nato al tempo dei jukebox grazie all'intuizione geniale di: era il 1964 e all’epoca si prendevano in considerazione le canzoni più "gettonate" durante l’estate nei bar, nei ristoranti, nei locali pubblici. Poi ladecise di trasmettere il festival musicale sul Secondo Canale e il successo ottenuto fu strepitoso.Sono però gli Anni 80 quelli della consacrazione. Nel 1983 infatti, la manifestazione passa sulle reti Fininvest, prima su, e poi, nell’ ‘89, su. A presentare la prima edizione sulla nuova rete c’eranoed. Vinse con un plebiscito Vasco Rossi grazie a Bollicine. Per assegnare il premio e designare i vincitori si sommavano i passaggi radio, quelli tv e le vendite dei dischi.Successivamente, la conduzione toccò ae tanti altri. I più famosi cantanti italiani hanno lanciato su quel palco i tormentoni estivi che hanno fatto la storia e che sono entrati nell'immaginario collettivo di generazioni.Tra questi icon(1985),con(1989),con(1990),con(1991),con(1996),con(1999) e tanti, tanti altri.E ora,ha deciso. Prendendo magari spunto dallo strepitoso successo "a costo zero" ottenuto negli ultimi anni dalla Rai con, il sabato sera (a partire dal 27 luglio e per sei settimane), andrà in onda il «. Ogni puntata, curata da, presenterà circa due ore di ricordi musicali estivi. Un mix di musiche e miti da riascoltare con passione e un pizzico di nostalgia. Volti e canzoni che hanno accompagnato le nostre estati dai primi Anni 80 al 2007, anno che ha visto il Festival chiudere i battenti. Quell’anno a condurlo, chiudendo un'epopea televisiva, c’erano. Vinsero icon Parlami d’amore, un altro pezzo fantastico e destinato a restare nelle menti e nei cuori di tutti.