ANCONA - Uno stacco netto tra passato e presente, l’antico e il moderno. Uno stacco che, al tempo stesso, unisce attraverso i secoli: nasce e si sviluppa così alla Mole Vanvitelliana, Ankonventional, la grande kermesse dedicata al tattoo, in programma dal 18 al 20 novembre. La prima volta per Ancona, la prima edizione di questo festival internazionale dedicato all’arte magica della decorazione del corpo, che ha accalappiato personaggi del calibro di Fedez e dell’imprenditore Gianluca Vacchi. Artisti del colore, uomini e donne di pregio che, in una tre giorni da urlo, affolleranno luoghi sacri e antichi come quelli della Mole. Antico e moderno, appunto.



L’organizzazione

Una location super strategica per un evento che, per tre giorni, farà di Ancona la capitale mondiale del “decoro”. Sono attesi oltre 5mila visitatori, pronti ad affollare la città nel nome della “pittura” tout court. Sul palco, tanti nomi di fama, da tutto il mondo, dall’America come dalla Germania o dall’Inghilterra. «Saranno presenti oltre 140 tra i migliori tatuatori provenienti da ogni parte del globo – fa sapere Alex Santucci, tra i promoter dell’evento con il team di Ants Tattoo di Ancona -. Direttamente dal capoluogo, ritroveremo le firme di Chiara Akamon, Garba, Elisa Esposto ovvero tra i top a livello locale». Come lo stesso Santucci, classe 1983, tra i più noti nelle Marche, specializzato in tatuaggi geometrici, dotwork e coverup.

Tra le presenze, anche Vale Lovette, regina italiana del neo traditional e Brigante, autore di spicco a livello mondiale per il lettering. Da non trascurare anche la presenza di Jona tatuaggi lauretani, che esegue tatuaggi sacri del santuario di Loreto, realizzati con l’antica tecnica manuale che era utilizzata dai marcatori tra il 700 e il 1900. Tra i personaggi che partecipano alla kermesse, ci saranno Andrea Rock, speaker di Virgin radio, Elena Grimaldi, ex portonostar e oggi tra le presentatrici più tatuate in circolazione ma anche Betty Style, nota ballerina italiana hip hop, ormai americana di adozione. E poi si troverà Micael Mazzoni, tatuatore di Vacchi e del rapper Sfera Ebbasta. Ciliegina sulla torta: presente, in sala, Luca Natalini, super tatuatore di Fedez. Per tutti i gusti, davvero.



Gli eventi

Nel corso di questa tre giorni, come annuncia Santucci, «si svolgeranno dieci gare per ogni stile e i primi tre saranno premiati». La Cna di Ancona ha scelto di abbracciare questa iniziativa e all’inaugurazione del festival, giovedì 17, «si terrà un convegno al Ridotto delle Muse intitolato all’arte e alla cultura del tatuaggio dove si parlerà anche della mancanza di una legge nazionale di settore». Durante «il meeting – fa sapere Santucci -, 8 artisti illustreranno le loro esperienze». Sono inoltre previsti seminari: per esempio, il 18, un workshop con il maestro Brigante e un corso di realismo in bianco e nero di Diego Lanzone. Sabato e domenica, invece, un masterclass di realismo a colori do Karol Rybakowski e un corso di surrealismo con Matteo Nangeroni. Sarà inoltre allestita in contemporanea una mostra di dipinti creati da alcuni dei tatuatori che partecipano all’evento e una mostra sulla street art, in collaborazione con Spray Train e Dope Train.