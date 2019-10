Festival di Sanremo: Alberto Urso, Elettra e Al Bano Trattative per Lady Gaga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amadeus prepara il nuovoe, con la macchina della kermesse avviata, cominciano a uscire le prime indiscrezioni suiin gara sul palco e un super ospite inatteso che potrebbe arrivare direttamente dagli Stati Uniti.Le prime indiscrezioni riguardano i cantanti, dato che il conduttore punterebbe ad avere un vero e proprio “Tris d’assi”. Secondo le indiscrezioni di “Spy” Amadeus vorrebbe sul palco Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show “Amici”, giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla critica; Elettra Lamborghini, già giudice del programma “The Voice” e voce che ama i ritmi latinoamericani; infine Al Bano, la cui popolarità è sempre alta.Per il super ospite in questi giorni starebbero andando avanti le trattative per far salire sul palco dell'Ariston Lady Gaga. Il costo dell'operazione però sarebbe per ora proibitivo.