Festival di Sanremo, Elodie e Anna Tatangelo potrebbero affiancare Amadeus sul palco dell'Ariston

Dopo l'annuncio dei big e delle nuove proposte in gara iniziano i rumors su quali saranno le vallette del prossimo Sanremo. Nell'edizione del 2021 potrebbero essere accanto ad Amadeus nella conduzione Anna Tatangelo ed Elodie. Si tratta per ora solo di rumors e non è arrivata alcuna conferma né da parte della produzione del programma né da parte delle cantanti.

A fare il nome della prima è stato il settimanale Vero, secondo cui la Tatangelo potrebbe arrivare sul palco dell’Ariston dopo la partecipazione a All Together Now. Secondo Il Messaggero in corsa potrebbe esserci anche Elodie. Non è da escludersi che Amadeus voglia accanto a sé più protagoniste femminili, come avvenuto lo scorso anno e nel caso di Anna ed Elodie si tratterebbe anche di due volti noti all'Ariston, visto che entrambi le cantanti hanno calpestato lo stesso palco come concorrenti negli anni passati.

