Festival di Sanremo 2020. Terza Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, le vallette e gli ospiti

Festival di Sanremo 2020 Terza Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, gli ospiti. Un Festival che è un successo di ascolti continuo. Dopo lo share record della prima serata, anche ieri Sanremo ha superato abbondantemente il 50%, arrivando al 53,3%. Oggi giovedì 6, nella terza serata di Sanremo, Amadeus sarà affiancato da Alketa Vejsiu, stella della tv albanese, e Giorgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, nella conduzione della terza serata di Sanremo 2020. Questa è la sera dedicata alle cover, alle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Gli ospiti della terza serata sono Mika e Lewis Capaldi. Ma soprattutto è la serata in cui sarà ospite Roberto Benigni. Per quanto riguarda le nuove proposte i quattro cantanti rimasti si sfideranno in nuovi duelli.

TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: LA SCALETTA

TERZA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO: I DUETTI DEI CANTANTI BIG E LE COVER

, prevede, innanzitutto l'esibizione dei cantanti big in dei duetti in cui potremo ascoltare delle cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Il regolamento parla chiaro: oggi giovdì si esibiranno tutti e 24 i campioni che saranno giudicati dai membri dell’Orchestra. In questa occasione, a differenza del passato, la serata delle cover influirà sull'esito della gara, e quindi al termine delal terza serata si formerà una nuova classifica. Oltre ai campioni, immancabile lo spazio ai "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che - come accaduto nelle prime due sere - si esibiscono in «sfide dirette». Chi vince il "duello" passa il turno e domani "gioca" per la vittoria.Nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina, come consuetudine, è stato annunciato l'ordine di uscita dei duetti delle cover, con i vari cantanti che si esibiranno nel corso della serata. Di seguito l'ordine con sui li vedremo sul palco dell'Ariston:

Michele Zarrillo con Fausto Leali (Deborah)

Junior Cally con i Viito (Vado al massimo)

Marco Masini con Arisa (Vacanze romane)

Riki con Ana Mena (L'Edera)

Raphael Gualazzi con Simona Molinari (E se domani)

Anastasio con la PFM (Spalle al muro)

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta (Si può dare di più)

Albero Urso con Ornella Vanoni (La voce del silenzio)

Elodie con Aeham Ahmad (Adesso tu)

Rancore con Dardust e La rappresentante di lista (Luce)

Pinguini Tattici Nucleari (70 volte)

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa)

Giordana Angi con Solis String Quartet (La nevicata del '56)

Le Vibrazioni con i Canova (Un'emozione da poco)

Diodato con Nina Zilli (24 mila baci)

Tosca con Silvia Perez Cruz (Piazza Grande)

Rita Pavone con Amedeo Minghi (1950)

Achille Lauro con Annalisa (Gli uomini non cambiano)

Bugo e Morgan (Canzone per te)

Irene Grandi con Bobo Rondelli (La musica è finita)

Piero Pelù (Cuore matto)

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto (Se me lo dicevi prima)

Elettra Lamborghini con Myss Keta (Non succederà più)

Francesco Gabbani (L'italiano).



TERZA SERATA DI SANREMO 2020: GLI OSPITI

Lo sappiamo tutti, ci sono due ospiti fissi: Fiorello e Tiziano Ferro. La notizia del giorno è che - dopo la battuta di ieri sera di Ferro, che ha lanciato l'hashtag #fiorellostattezitto dal palco dell'Ariston, Amadeus è corso in aiuto del suo amico, definendo infelice l'uscita del cantante di Latina. Comunque, come noto, questa sera rivedremo tutti e due. Quindi a questo punto tutti si attendono che Fiorello apra la serata delle cover di Sanremo vestito da "mostro del cantante mascherato".

Questa terza serata è anche quella del grande ritorno di Roberto Benigni sul palco dell'Ariston. Benigni dovrebbe parlare di amore, ha anticipato Amadeus in conferenza stampa; nei giorni scorsi il suo cachet - di circa 300mila euro aveva fatto molto discutere, suscitando qualche protesta, anche nel mondo della politica.

Parliamo degli ospiti di questa terza serata. Dopo i primi due giorni, dove avevano spadroneggiato gli ospiti italiani, in questa serata saliranno sull'Ariston i primi ospiti internazionali. Si inizia con Mika, ormai di casa in Italia dopo gli anni nella giuria di X Factor. Poi ci sarà anche Lewis Capaldi.



TERZA SERATA FESTIVAL DI SANREMO 2020 LE CO-CONDUTTRICI

In principio furono Diletta Leotta e Rula Jebreal, poi ier sera, accanto ad Amadeus ci sono state Emma D'Aquino e Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Questa sera, invece, toccherà a due co-conduttrici starniere:, stella della tv albanese, e, compagna di Cristiano Ronaldo. E, infatti, già impazza il toto Ronaldo: il campione portoghese della Juventus sarà in Riviera ad accompagnare la compagna, oppure rimarrà a Torino a preparare la prossima partita di campionato?