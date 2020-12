Niente Sanremo per la marchigiana Hu, che conquista la giuria tv ma resta fuori dal Festival

ANCONA - Niente da fare, non si aprono le porte del teatro Ariston per Hu, performer fermana. Non è bastato a Federica Ferracuti, questo il nome della cantante, aver conquistato con il brano "Occhi Niagara", la giuria televisiva, composta dal direttore d'orchestra Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa, che l'ha incoronata con il massimo dei voti e con giudizi molto lusinghieri. Dalla giuria è stato escluso Morgan dopo le polemiche per non essere stato ammesso alla gara canora in programma dal 2 al 6 a marzo 2021. Televoto e Commissione musicale invece non l'hanno promossa. I sei che si sono aggiudicati AmaSanremo e la partecipazione al festival di Sanremo 2021 sono WrongOnYou, Greta Zuccoli, Gaudiano, Avincola, Folcast, Davide Shorty. A loro si aggiungono Elena Faggi e i Dellai vincitori di Area Sanremo. Per Hu resta la bontà di un progetto che non tarderà a decollare.

