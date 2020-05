Con #TreFlash Roberto Ippolito tira fuori il succo dai libri

SAN BENEDETTO - Poche parole essenziali per incuriosire. È l’idea alla base di #TreFlash, il festival letterario online diretto da Roberto Ippolito. Il numero tre indica le domande poste agli scrittori per tirar fuori il succo dai loro libri con risposte della durata massima di un minuto. L’organizzazione è della libreria Libri ed Eventi di San Benedetto del Tronto con la collaborazione dell’associazione I Luoghi della Scrittura e il coordinamento tecnico di Gioia Palanca. I videoeventi vengono diffusi sui social (Facebook, Twitter e Instagram) fino a giugno.



I partecipanti sono Gianrico Carofiglio, Lorenzo Marone, Giorgio Nisini, Romana Petri, Simona Sparaco, Sandra Petrignani, Fabio Genovesi, Andrea Vianello, Nadia Terranova, Giancarlo De Cataldo e Diego De Silva proposti in questo ordine.



Spiega Roberto Ippolito, autore di “Delitto Neruda” appena pubblicato con Chiarelettere e ideatore di eventi culturali nei luoghi più vari e insoliti: «Il festival letterario online #TreFlash è mirato a far conoscere con agilità i grandi temi di libri importanti. L’obiettivo di ogni videoevento è dire e rivelare quanto basta del contenuto per stimolare il piacere di entrare poi nelle pagine e di gustarsele. È fin troppo facile prevedere che, grazie alla loro qualità, gli scrittori scelti faranno venire l’acquolina in bocca».

La libreria Libri ed Eventi è la nuova creatura di Mimmo Minuto, libraio dal 1974 e punto di riferimento della scena editoriale italiana dalla sua San Benedetto del Tronto. © RIPRODUZIONE RISERVATA