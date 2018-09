Festival di Venezia 2018 ecco tutti i premi: il Leone d'Oro a Roma di Cuaron

Tutti i premi ufficiali della Mostra internazionale d'arte cinematografica. La Giuria di VENEZIA 75, presieduta da Guillermo Del Toro e composta da Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Cristoph Waltz e Naomi Watts dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:- LEONE D'ORO per il miglior film a: ROMA di Alfonso Cuaron (Messico)- GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, USA)- LEONE D'ARGENTO per la migliore regia a: Jacques Audiard per il film THE SISTERS BROTHERS (Francia, Belgio, Romania, Spagna)- COPPA VOLPI per la migliore attrice a: Olivia Colman nel film THE FAVOURITE di Yorgos Lanthimos (Regno Unito, Irlanda, USA)- COPPA VOLPI per il miglior attore a: Willem Dafoe nel film AT ETERNITY'S GATE di Julian Schnabel (USA, Francia)- PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Joel & Ethan Coen per il film THE BALLAD OF BUSTER SCRUGGS di Joel & Ethan Coen (USA)- PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: THE NIGHTINGALE di Jennifer Kent (Australia)- PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: Baykali Ganambarr nel film THE NIGHTINGALE di Jennifer Kent (Australia)- LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA «LUIGI DE LAURENTIIS» a: YOM ADAATOU ZOULI (THE DAY I LOST MY SHADOW) di Soudade Kaadan (Repubblica Araba Siriana, Libano, Francia, Qatar) nonché un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore.ORIZZONTI La Giuria Orizzonti della 75^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta da da Athina Tsangari e composta da Michael Almereyda, Frédéric Bonnaud, Fatemeh (Simin) Motamed-Arya, Mohamed Hefty, Alison Maclean e Andrea Pallaoro dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 13 cortometraggi in concorso, assegna:- il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: KRABEN RAHU (MANTA RAY) di Phuttiphong Aroonpheng (Thailandia, Francia, Cina)- il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: Emir Baigazin per il film OZEN (THE RIVER) (Kazakistan, Polonia, Norvegia)- il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: ANONS (THE ANNOUNCEMENT) di Mahmut FazÕl Co?kun (Turchia, Bulgaria)- il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a: Natalya Kudryashova nel film TCHELOVEK KOTORIJ UDIVIL VSEH (THE MAN WHO SURPRISED EVERYONE) di Natasha Merkulova e Aleksey Chupov (Russia, Estonia, Francia)- il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a: Kais Nashif nel film TEL AVIV ON FIRE di Sameh Zoabi (Lussemburgo, Francia, Israele, Belgio)- PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Pema Tseden per il film JINPA di Pema Tseden (Cina)- PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: KADO di Aditya Ahmad (Indonesia)- il VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2018 a: GLI ANNI di Sara Fgaier (Italia, Francia VENEZIA CLASSICI la Giuria presieduta da Salvatore Mereu e composta da 25 studenti - indicati dai docenti - dei corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Cà Foscari, assegna- il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a: THE GREAT BUSTER: A CELEBRATION di Peter Bogdanovich (USA)- il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a: LA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio Taviani (Italia, 1982) VENICE VR La Giuria presieduta da Susanne Bier e composta da Alessandro Baricco e Clémence Poésy dopo aver visionato i 30 progetti in concorso, assegna:- il PREMIO MIGLIOR VR STORIA IMMERSIVA a SPHERES di Eliza McNitt (USA, Francia)- il PREMIO MIGLIOR ESPERIENZA VR per contenuto interattivo a BUDDY VR di Chuck Chae (Repubblica di Corea)- il PREMIO MIGLIORE STORIA VR per contenuto lineare a L'×LE DES MORTS di Benjamin Nuel (Francia)- LEONE D'ORO ALLA CARRIERA 2018 a: DAVID CRONENBERG e VANESSA REDGRAVE JAEGER-LECOULTRE GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2018 a ZHANG YIMOU PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM a BOB MURAWSKI.