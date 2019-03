Fernanda Lessa col marito dalla D'Urso: «Mio figlio mi ha salvato la vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta Fernanda Lessa presenta in televisione il marito Luca Zocchi . A Domenica Live , rispondendo alle domande di Barbara D'Urso ricorda i momenti difficili della sua vita e l'incontro con il suo amore. Alle spalle una dipendenza da droga e alcol e la morte del figlio appena nato. Oggi però è una donna serena, madre di due figlie e sposata all'uomo che voleva... Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. Mi ha salvato la vita perché non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco», racconta. Sulla droga ammette: «La prendevano tutti nel mondo della moda e io sono entrata nel tunnel. L'alcol è anche peggio, ma leggere i commenti alla mia storia sui social mi ha fatto piacere. Pensavo che mi avrebbero criticato e invece hanno apprezzato la mia forza»., ma all'inizio ha sofferto perché lui non era libero. Ed è lo stesso Zocchi a parlare della loro unione: «L'ho incontrata a un evento che avevo organizzato, ma non ho fatto nulla perché era una situazione lavorativa. Io non tradisco in teoria e prima ho lasciato la mia fidanzata. Stavamo insieme da undici anni. Con Fernanda viviamo 24 ore su 24 insieme e lei è gelosissima».