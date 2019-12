Il trombonista Vignato in auditorium con il concerto “All about dreaming"

FERMO - Oggi, domenica 22 dicembre, con inizio alle ore 18 a Fermo, nella suggestiva chiesa di San Filippo Neri, il trombonista Filippo Vignato porta sul palco “All about dreaming”. Biglietti: info@tam.it oppure 3384321643. Biglietto unico 5 euro. Ingresso libero per gli under 12. “All About Dreaming” è una performance per trombone solo concepita per adattarsi alle diverse dimensioni acustiche degli spazi che la ospitano: un dialogo essenziale e minimalista con gli echi, e riverberi e le risonanze del luogo da scoprire e ri-scoprire durante il concerto stesso. Un’esperienza totalizzante per musicista e pubblico, avvolti dallo stesso suono e dallo stesso spazio in una dimensione onirica senza tempo. Filippo Vignato è un trombonista e improvvisatore italiano di primo livello. Considerato come uno dei più interessanti musicisti italiani della sua generazione, ha vinto il premio della critica Top Jazz come “Miglior Nuovo Talento” nel 2016 per il suo debutto da leader nell’album “Plastic Breath” (Auand) e svolge un’intensa attività concertistica sempre molto apprezzata in Italia e in tutta Europa. Il suo ultimo disco è “Ghost Dance” (CamJazz 2019) realizzato in duo con il violoncellista Hank Roberts. © RIPRODUZIONE RISERVATA