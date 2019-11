“Up & down” con Ruffini a Fermo chiude il Grand Tour delle Marche

FERMO - Lo spettacolo degli eventi che per sette mesi ha animato il Grand Tour delle Marche, si congeda con… un colpo di teatro! Oggi, domenica 24, il Teatro dell’Aquila di Fermo ospita l’ultimo atto del percorso che ha presentato, a turisti e residenti, la “Marche Experience” attraverso ben 30 iniziative che da maggio a novembre hanno animato borghi storici e città della regione. Frutto di una proficua partnership tra Tipicità ed Anci Marche, il circuito ha avuto come project partner Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking, una sinergia ricca di contenuti che verrà sublimata domenica prossima con un “closing event” significativo. “Up & down” è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonista Paolo Ruffini.



L'imprevedibilità e l'irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la meraviglia di essere speciali e la bellezza potente della vita, espressa attraverso le diversità di ognuno di noi. In questa rappresentazione Paolo Ruffini porta in scena 97 artisti, metà dei quali disabili: gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, compagine teatrale livornese nata nel 1997, collaborano con l'associazione Haccompagnami e sono diretti da Lamberto Giannini. "Up & down" apre ufficialmente anche "Fermo magica", il programma di iniziative per il periodo natalizio. Info: 0734277893.