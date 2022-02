Un viaggio tra le migliori hit rock con il polistrumentista Braido in concerto al Teatro dell'Aquila di Fermo

FERMO - “Rock at the theatre” parte seconda: dopo Stef Burns, lo scorso autunno, il prossimo venerdì 5 marzo alle ore 21, al Teatro dell’Aquila di Fermo, arriverà Andrea Braido musicista che vanta la collaborazione con molti cantautori italiani e stranieri per il perfezionamento musicale di brani che fanno parte della storia del rock italiano e non solo.

La presentazione

Suona qualunque tipo di chitarra, ma anche il basso elettrico, la batteria e le percussioni e definirlo polistrumentista non è errato. Braido farà fare al pubblico un viaggio tra le migliori hit rock di tutti i tempi, quelle che hanno emozionato e trascinato, nel corso degli anni, gli appassionati del genere. Lo ha confermato lui stesso, intervenendo in videochiamata alla conferenza stampa di presentazione della giornata del 5 marzo. «A teatro – ha annunciato – suonerò i brani più importanti della storia del rock. Un repertorio molto vario, collegato a tutti gli stili musicali. Eseguirò anche alcuni brani miei, in stile hard rock. Sarà tutto suonato live, senza nessuna sequenza». Ci saranno “incursioni” nel sound di Jimi Hendrix, in quello dei Doors, dei Deep Purple, con arrangiamenti originali: un viaggio, quindi, attraverso le più belle hit del mondo rock, che lui ha conosciuto, apprezzato ed eseguito nel corso della sua carriera. Per citare alcune delle sue collaborazioni, sia dal vivo che in studio, si possono ricordare quelle con Nicolette Larson, Pierangelo Bertoli, Patti Pravo, Francesco Baccini, Vasco Rossi, e ancora Zucchero, Raf, Eros Ramazzotti, Mina, Bruno Lauzi, Tm Stevens. E Braido, tra le varie location, ha suonato anche in Europa e in Sud America. Un format particolare che coniuga la storia e l’arte del teatro dell’Aquila con la modernità, il presente e l’eternità del rock.

L’esperienza

Braido porterà la sua esperienza anche al servizio dei giovani. Prima del concerto, alle 17, sempre del 5 marzo, nella sala degli Artisti di Fermo, ci sarà una masterclass in cui i giovani musicisti potranno apprendere teoria, tecnica e programmazione musicale. «Parlerò – ha spiegato – della mia tecnica particolare che uso per suonare la chitarra con la mano destra, poi parlerò anche di disciplina e inviterò tutti i ragazzi a farmi domande, a superare la timidezza che trovo ogni volta che sono in una classe. Parlerò anche del rapporto tra la musica e l’aspetto umano: che la musica aiuti, non è solo una fantasia, ma la realtà». Proprio la musica, insieme al teatro e al cinema, è una grande forma d’arte e, ha detto il gestore della sala degli Artisti, Andrea Cardarelli, «è importante coniugare l’arte anche alla formazione, come queste masterclasses o la scuola di platea». L’evento sarà seguito da altri, nei prossimi mesi, assicura l’organizzatore, Vittorio Amoni: «Ci saranno nomi importanti a livello nazionale e internazionale».

La diretta

«Con questo concerto – commenta l’assessore alla Cultura, Micol Lanzidei – continuiamo nella direzione di vivere il teatro in tutte le forme. Il concerto sarà commentato in diretta radiofonica su Stazione 41». Info e prenotazioni: 3512220743 o biglietteria del teatro 0734214295.

