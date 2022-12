FERMO - La Sala degli Artisti di Fermo ha centrato un gran colpo con il concerto jazz del trombettista Flavio Boltro, che omaggia Miles Davis, uno dei geni più rivoluzionari della storia del jazz (a 30 anni dalla morte), domani, martedì 6 dicembre, alle ore 21,30. Il trio che accompagna Boltro è composto da Daniele Gorgone al pianoforte, Michele Sperandio alla batteria e Matteo Anelli al contrabbasso.

Le nuove sonorità

Miles Davis, incurante dei critici e dei puristi del jazz, si è lanciato in ogni tipo di contaminazioni con le sonorità più nuove: il funk, il pop, l’elettronica, la musica di Prince e Michael Jackson. Ha suonato al fianco di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, formato il sestetto leggendario, con John Coltrane e Cannonball Adderley, il quartetto con Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter e Wayne Shorter. Flavio Boltro è tra le firme più prestigiose del jazz italiano (è stato citato da Wynton Marsalis sulle pagine di “Down Beat” tra i dieci trombettisti migliori al mondo). Diplomatosi al Conservatorio di Torino, si è “fatto le ossa” in Italia prima di esibirsi accanto a musicisti di grande levatura come Steve Grossman, Cedar Walton, Bob Berg, Don Cherry, Billy Hart e Billy Higgins. A partire dal 1990, ha partecipato a numerosi festival e tournée in veste di sideman di Freddie Hubbard e Jimmy Cobb, prima di diventare un componente del gruppo jazz di Laurent Cugny (di cui ha fatto parte dal 1994 al 1997) e di suonare con Aldo Romano. Ha fatto parte stabilmente per quattro anni della ONJ Francese e in seguito del sestetto di Michel Petrucciani, componente dell’attivissimo gruppo Di Battista-Boltro 5tet.

Le collaborazioni

Artista brillante e versatile, Colleziona innumerevoli collaborazioni non solo nell’ambito jazz ma anche nella musica leggera e pop , tra i nomi possiamo ricordare Lucio Dalla , Gino Paoli , Riz Ortolani , Giuliano Sangiorgi , Alex Britti. Una serata da non mancare in uno scrigno prezioso come la Sala degli Artisti. Ingresso 20 euro con prenotazione, whatsapp al 3475706509.