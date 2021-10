La maratona rock di Burns, il celebre chitarrista di Vasco Rossi, al Teatro dell'Aquila di Fermo

FERMO - Il rock di Stef Burns, noto per essere il chitarrista di Vasco Rossi, sarà protagonista il sabato prossimo 30 ottobre, alle ore 21, al Teatro dell’Aquila di Fermo. Il musicista sarà accompagnato dalla sua “Stef Burns Legacy”.

“Rock at the theatre” sarà preceduto da una masterclass tenuta dallo stesso Burns, qui in veste di insegnante. Lo conferma lui stesso in un video diffuso sui social: «Farò due cose, una masterclass alla Sala degli Artisti e poi una serata rock al teatro dell’Aquila, con un gruppo di ragazzi con cui ho già suonato, e… “spacchiamo”». La serata a teatro, voluta dal Comune, dall’associazione Marche cultura e natura e dalla New Shady Events, si aprirà con la band Roxy Bar Mario, tra le principali e più importanti tribute band di Vasco Rossi, band che eseguirà alcuni tra i più celebri brani di Vasco. Sarà questo l’opening act, perché dopo una breve pausa, il Teatro dell’Aquila viaggerà a “tutto rock”. Stef Burns con la sua band farà una carrellata straordinaria di successi che hanno reso indimenticabile la storia del rock dalle origini fino a oggi. Brani senza tempo che daranno il giusto ritmo ad una serata, osserva Vittorio Amoni di New Shady Events, che arriva «dopo un lungo stop dovuto alla pandemia». D’accordo Stefano Castori di Marche cultura e natura: «Una grande opportunità, sia per la masterclass che per il concerto». «Una bella serata di festa musicale», la definisce l’assessore comunale alla Cultura, Micol Lanzidei. Una carriera lunghissima, per il chitarrista californiano, costellata di collaborazioni con personaggi importanti di caratura mondiale. Tra tutti si ricordano Sheila E., percussionista di Prince, Berlin, autori della struggente canzone “Take my breath away” di Top Gun. Ancora Micheal Bolton, Ross Valory, bassista dei Journey, Y&T e Alice Cooper.

Vasco Rossi ebbe modo di ascoltare l’esecuzione del brano “Hey Stoopid”: ne rimase molto colpito, anche vedendolo suonare dal vivo, così lo chiamò, nel 1993, per una sessione di registrazione. E dal 1995 Burns ha iniziato a essere il suo chitarrista. Il suo primo album come solista, “Swamp tea”, risale al 1998. Poi ci sono state collaborazioni con la band Huwy Lewis & the news, ancora Joe Satriani, Steve Vai, Robert Fripp. Nel 2005 esce “Bayshore road” con il chitarrista Peppino D’Agostino”, e nel 2008 il disco “World, Unverse, Infinity” con una cover di Jimi Hendrix. Nel 2012 fonda la “Stef Burns League”, nel 2014 il disco “Roots & wings”, e nel frattempo, fonda i “Bgh - Burns, Golinelli, Hunt”, con il bassista di Vasco e il batterista degli Evanescence.

© RIPRODUZIONE RISERVATA