Fermo ospita i maestri internazionali del sax: concerti, lezioni ed incontri (virtuali)

FERMO - È partita ieri la venticinquesima edizione dello Stage internazionale del sassofono, organizzato dall’associazione sassofonisti italiani e dal conservatorio Pergolesi di Fermo, con il contributo del comune di Fermo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

Una “special edition”, solo online, tra piattaforma Zoom e canali Youtube, per via della pandemia in corso, con la partecipazione di studenti da ogni parte del mondo e due concerti, purtroppo non dal vivo ma in diretta streaming. Sono 236, di cui 207 italiani e poi cinesi, statunitensi, belgi, lettoni, e un russo, un francese, un argentino.



La cultura si fa sul web

Quest’anno a causa del Covid stava per saltare tutto. Invece, Massimo Mazzoni e Lucy Derosier, bracci operativi del Conservatorio, con la collaborazione della sassofonista fermana Monica Noschese e del collega milanese Michele Chirichella, hanno allestito un programma con interventi, lezioni ed esibizioni di musicisti e maestri, «impossibili da avere dal vivo». «L’evento è da sempre un grande catalizzatore per la cultura fermana» il commento dell’assessore alla Cultura Micol Lanzidei, con la quale è d’accordo il direttore del Conservatorio, Nicola Verzina contento di «poter portare avanti questa iniziativa».

I sassofonisti arrivano da 3 continenti, Europa, Asia e America. Nella prima giornata di ieri sono stati protagonisti il francese Gregory Letombe, il milanese Mario Marzi, lo svedese Anders Paulsson, lo statunitense Derek Brown. Quest’ultimo è concertista della BeatBox Sax Usa, che per la prima volta unisce il BeatBox al sassofono. Oggi, si inizia con il cinese Ton Yang, si prosegue con il ferrarese Marco Gerboni, e da Bruxelles Simone Diricq presenterà la sua musica: “VO2Max e L’Effet de Coriolis”. Dagli Usa si collegherà Otis Murphy, per le cinque T del sassofono: tono, tuning, il tonguing, tecnica e tempo. In chiusura di stage, sarà la volta del francese Claude Delangle, dal conservatorio di Parigi.



Emozioni concertistiche

Vedere 60 sassofonisti tutti insieme è uno spettacolo già di per sé bello: si tratta della “Sonora Junior Sax” che, stasera, chiuderà la due giorni del sassofono, con un concerto fatto di brani trasmessi online sul loro canale YouTube. Saranno online alle 19.15 di domani, mentre alle 19 è previsto il concerto del Saxfollia Quartet, sempre online sul loro canale YouTube, che suoneranno un brano del loro nuovo disco “Portrait”. In questo caso l’online permette, chiude il presidente del Conservatorio Igor Giostra, «di avvicinare ed eliminare le distanze».

