FERMO - Tanta musica, teatro e un appuntamento di danza: torna Villa in Vita Festival, a Villa Vitali di Fermo, che promette divertimento e spettacoli per tutti i tipi di pubblico. Il corposo cartellone è stato organizzato da Comune, Amat e altre realtà. Si parte il 2 luglio con Emis Killa, organizzato da Eclissi Eventi, e si chiude il 13 agosto con “History of a legend - Micheal Jackson”, a cura di Erik Produzioni.



La musica giovane



«Un bel cartellone completo - commenta Maria Teresa Virgili di Eclissi Eventi - e i nostri due appuntamenti, i concerti di Emis Killa e di Guè, piacciono molto ai giovani». Emis Killa salirà sul palco il 2 luglio, in una delle tappe del tour in cui porterà in giro per l’Italia i suoi successi fino all’ultimo “Effetto note”, uscito lo scorso 19 maggio. Tempo cinque giorni e il 7 luglio sarà Guè ad arrivare a Villa Vitali, forte di nuove certificazioni per il suo ultimo lavoro discografico. «Due artisti importanti del mondo rap e hip hop - commenta l’assessore alla cultura Micol Lanzidei - e per questi eventi niente sedie in platea, ma l’arena si trasformerà in una dancing hall». L’8 luglio la DuncanEventi porterà a Fermo “Queen at the opera”. Saranno una sessantina le persone sul palco e fuori dal palco ad arrivare a Fermo, cantanti professionisti che, spiega Simone Scorcelletti, «non è nè una tribute band nè gli artisti saranno vestiti come Freddie Mercury. Stavamo per fermarci dopo il tour, ma abbiamo voluto fare questa nuova data del nostro show rock-sinfonico».



Il teatro



Spazio al Bardo, con il primo dei due spettacoli inseriti in “Shakespeare nel parco” il 9 luglio: sul palco Alessandro Haber in “Otello”. A cura di Proscenio questo e l’altro appuntamento shakesperiano, il 23 luglio, con “Molto rumore per nulla”, messo in scena dagli stessi attori di Proscenio. «Per noi è l’anno zero - commenta Stefano Tosoni - per questo progetto abbiamo un finanziamento europeo e collaboriamo con una realtà rumena e una francese». “Shakespeare nel parco” prevede anche altri appuntamenti fuori da Villa Vitali, definita da Stefano De Bernardin, sempre di Proscenio, «una sorta di teatro estivo». Sul palcoscenico il 16 luglio, annuncia il direttore dell’Amat Gilberto Santini, «un evento importante, nell’ambito di Civitanova Danza: Jacopo Tissi. Qualcuno dice che è il nuovo Bolle? Di certo, molto giovane, è già etoile al Bolshoi. Con lui alcune stelle internazionali del balletto».



I ricordi



Il 21 luglio arriva Carmen Consoli, che a Fermo farà una delle tappe del suo tour in trio acustico, mentre il 24 luglio spazio alla comicità di Maurizio Battista che racconterà come “Ai miei tempi non era così”: si interrogherà su passato e presente, chiedendosi se è vero che passato vuol dire proprio “vecchio” e il presente “nuovo”. In collaborazione con Isolani spettacoli il 25 luglio arriva Paolo Crepet con le sue “Lezioni di sogni” e il 5 agosto l’“Omaggio a Morricone”, con le musiche da oscar e la partecipazione di Andrea Albertini. Chiude “History of a legend Micheal Jackson”, a cura di Erik Produzioni. Una stagione corale che, commenta il dirigente comunale alla Cultura, Giovanni Della Casa, «risponde alla gran voglia di spettacoli da parte del pubblico».