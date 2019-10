Fermo, Jonny Greenwood dei Radiohead sul palco: rock per la ricostruzione

FERMO - Oggi venerdì 25 ottobre Jonny Greenwood salirà sul palco del Teatro dell’Aquila di Fermo, per un concerto che si preannuncia straordinario.

Torna Musicultura del dopo Cesanelli Nannipieri: «Ora un impegno maggiore»

Straordinario per la presenza di musicisti come Daniel Pioro (violino), Katherine Tinker (pianoforte) e Giuseppe Franchellucci (violoncello), così come per una scaletta che vedrà alternarsi brani di Steve Reich, Johann Sebastian Bach e composizioni dello stesso chitarrista dei Radiohead tratte dalle colonne sonore dei film “Il petroliere” (There will be blood) e “Il filo nascosto” (Phantom thread). Ma straordinaria è soprattutto la scelta di Greenwood di devolvere l’intero incasso per finanziare il restauro e il recupero del patrimonio artistico del sud delle Marche che ha subito, insieme ad abitazioni private ed edifici pubblici, le pesanti conseguenze delle scosse di terremoto dell’agosto e dell’ottobre 2016.

Baraccola fronte del palco: una casa per la musica live

© RIPRODUZIONE RISERVATA